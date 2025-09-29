A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALMONTONE
Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’avanzamento dei lavori per l’installazione delle barriere antirumore, nell’ambito del risanamento acustico del Comune di Valmontone, sarà chiusa la stazione di Valmontone, secondo il seguente programma:
-nelle due notti di martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze;
-nelle due notti di giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa in entrata verso Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro.