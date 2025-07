A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALMONTONE

Roma,19 luglio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’avanzamento dei lavori per l’installazione delle barriere antirumore, nell’ambito del risanamento acustico del Comune di Valmontone, sarà chiusa la stazione di Valmontone, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 22 E MERCOLEDI’ 23 LUGLIO, CON ORARIO 22:00-5:00 in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 24 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 25 LUGLIO in entrata verso Napoli ed in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro.