A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALMONTONE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALMONTONE
Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Valmontone, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 11 alle 2:00 di martedì 12 maggio, sarà chiusa in entrata verso Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Colleferro;
-dalle 22:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Napoli, per consentire attività relative potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, nell’ambito del risanamento acustico del Comune di Valmontone.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro.