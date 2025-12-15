A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALDICHIANA
Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiusa in entrata verso Firenze;
-dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monte San Savino.