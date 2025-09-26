A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALDICHIANA

Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, per consentire diverse lavorazioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 settembre, per lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino;

-nelle tre notti di martedì 30 settembre, mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre, con orario 22:00-6:00, per lavori di pavimentazione, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

-in entrata verso Roma: Chiusi Chianciano;

in uscita per chi proviene da Firenze: Monte San Savino;

-dalle 22:00 alle 24:00 di venerdì 3 ottobre, per lavori di pavimentazione, sarà chiusa n uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Chiusi Chianciano.