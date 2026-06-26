A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALDICHIANA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALDICHIANA
Per lavori di competenza Anas
Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di competenza Anas, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 giugno, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino;
-dalle 22:00 di martedì 30 giugno alle 6:00 di mercoledì 1 luglio, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze: Monte San Savino;
in uscita per chi proviene da Roma: Chiusi Chianciano Terme.