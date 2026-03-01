A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALDICHIANA

Roma, 1 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento giunti di dilatazione, nelle tre notti di mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Monte San Savino;

in uscita per chi proviene da Roma: Chiusi Chianciano Terme.