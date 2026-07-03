A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALDICHIANA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALDICHIANA
Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 luglio, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze: Monte San Savino;
in uscita per chi proviene da Roma: Chiusi Chianciano Terme;
-dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 luglio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino.