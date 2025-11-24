A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI VALDARNO

Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Valdarno, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Incisa Reggello;

in uscita per chi proviene da Roma: Arezzo;

-dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 novembre, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Arezzo;

in uscita per chi proviene da Firenze: Incisa Reggello.