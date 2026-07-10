A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SASSO MARCONI

Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Badia, sulla A1 Direttissima, o la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.