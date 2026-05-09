A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SASSO MARCONI

Roma, 9 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della galleria “Monte Mario”, nelle due notti di martedì 12 e mercoledì 13 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.