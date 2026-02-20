A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SASSO MARCONI

Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 febbraio, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio o di Badia, sulla A1 Direttissima o ancora la stazione di Rioveggio, sulla A1 Panoramica.