A1 MILANO.NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Roma, 13 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in entrata in entrambe le direzioni, Roma e Napoli e in uscita per chi proviene da Napoli, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 ottobre;

-dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 ottobre;

-nelle tre notti di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Caserta nord, al km 733+900, o di Capua, al km 720+100.