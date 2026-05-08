A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Santa Maria Capua Vetere, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Capua;
-dalle 21:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiusa in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Caserta nord;
in uscita per chi proviene da Roma: Capua.