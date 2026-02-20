A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SAN VITTORE
Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di San Vittore, secondo il seguente programma:
-dalle 21:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 febbraio in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Cassino;
in uscita per chi proviene da Napoli: Caianello;
-dalle 21:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 febbraio in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Caianello;
in uscita per chi proviene da Roma: Cassino.