A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SAN VITTORE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SAN VITTORE
Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, sarà chiusa la stazione di San Vittore, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 alle 24:00 di lunedì 14 settembre, sarà chiusa in entrata verso Roma;
-dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cassino.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.