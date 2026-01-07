A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SAN CESAREO

Roma, 7 gennaio 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di San Cesareo, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone.