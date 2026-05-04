A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PONZANO ROMANO

Roma, 4 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio, sarà chiusa la stazione di Ponzano Romano, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Magliano Sabina;

-dalle 22:00 di giovedì 7 alle 2:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiusa in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Magliano Sabina;

-dalle 1:00 alle 6:00 di venerdì 8 maggio, sarà chiusa in entrata verso Firenze.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Magliano Sabina.