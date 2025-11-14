A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PONTECORVO

Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, nelle tre notti di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Ceprano;

in uscita per chi proviene da Napoli: Cassino.