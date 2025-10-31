A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PARMA
Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Parma, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 novembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Terre di Canossa Campegine o di Fidenza, sulla stessa A1, o alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma La Spezia;
-dalle 21:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Terre di Canossa Campegine o di Fidenza, sulla stessa A1, o alla stazione di Parma ovest sulla A15 Parma La Spezia.