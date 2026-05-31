A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ORVIETO

Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Orvieto, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Fabro;

in uscita per chi proviene da Roma: Attigliano.

Si precisa che, per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel Comune di Bomarzo.