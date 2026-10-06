A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ORTE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ORTE
Roma, 6 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, sarà chiusa la stazione di Orte, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 ottobre, in entrata verso Roma;
-dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Magliano Sabina.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.