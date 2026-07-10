A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ORTE

Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Orte, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 luglio, sarà chiusa in entrata verso Roma;

-nelle due notti di martedì 14 e mercoledì 15 luglio, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Magliano Sabina.