A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ORTE

Roma, 27 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 28 e mercoledì 29 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Magliano Sabina;

in uscita per chi proviene da Firenze: Attigliano.

Si precisa che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.