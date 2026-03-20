A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ORTE

Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Magliano Sabina;

in uscita per chi proviene da Firenze: Attigliano.