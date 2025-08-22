A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTE SAN SAVINO

Roma, 22 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Monte San Savino, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Valdichiana;

in uscita per chi proviene da Firenze: Arezzo, al km 358+500.