A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MODENA SUD

Roma, 16 luglio 2024 – Nell’ambito delle attività connesse al prolungamento della Tangenziale di Modena che prevedono interventi per la realizzazione di una rotonda esterna alla stazione di Modena sud, sarà necessario chiudere la stazione di Modena sud, sulla A1 Milano-Napoli, secondo il seguente programma: -dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 luglio: in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Milano; -dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 luglio: in uscita per chi proviene da Bologna e da Milano; -dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 luglio: in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Milano.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia o di Modena nord.