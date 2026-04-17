A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MODENA SUD

Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Modena sud, con il seguente programma:

-nelle due notti di lunedì 20 e martedì 21 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa in entrata e in uscita;

-dalle 23:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia o di Modena nord.