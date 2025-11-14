A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MODENA NORD

Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata e in uscita, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 17 alle 5:00 di martedì 18 novembre;

-dalle 21:00 di giovedì 20 alle 5:00 di venerdì 21 novembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud o di Reggio Emilia, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.