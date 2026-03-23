A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MODENA NORD

Roma, 23 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata e in uscita, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 marzo;

-dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 marzo.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud o di Reggio Emilia, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.