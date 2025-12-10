A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MODENA NORD E TRATTO MODENA NORD-MODENA SUD VERSO BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MODENA NORD E TRATTO MODENA NORD-MODENA SUD VERSO BOLOGNA
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud o di Reggio Emilia, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena;
-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena nord e Modena sud, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: viale Virgilio, Tangenziale nord Luigi Pirandello, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS12 via Nuova Estense, SP623 Vignolese e rientrare in A1 alla stazione di Modena sud.