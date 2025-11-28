A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MAGLIANO SABINA
Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Magliano Sabina, secondo il seguente programma:
-dalle 23:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 dicembre, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Roma e Firenze.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Orte;
-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 4:00 di venerdì 5 dicembre, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Orte.