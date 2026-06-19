A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MAGLIANO SABINA

Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Magliano Sabina, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle tre notti di lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma;

-dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Orte.