A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MAGLIANO SABINA E AREE DI PARCHEGGIO SABINA EST E SABINA OVEST

Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 18:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 luglio e dalle 18:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 luglio, sarà chiusa l’area di parcheggio “Sabina est”, situata nel tratto compreso tra Magliano Sabina e Orte, verso Firenze, per consentire lavori di pavimentazione;

-nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Magliano Sabina, in entrata verso Firenze, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Orte;

-dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 luglio, sarà chiusa l’area di parcheggio “Sabina ovest”, situata nel tratto compreso tra Orte e Magliano Sabina, verso Roma, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza;

-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 luglio, sarà chiusa la stazione di Magliano Sabina, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Orte.