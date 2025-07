A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MAGLIANO SABINA E AREA DI PARCHEGGIO SABINA OVEST

Roma, 12 luglio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 14 e martedì 15 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Magliano Sabina, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Orte, al km 491+300.

Nelle suddette notti, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di parcheggio Sabina ovest, situata nel tratto compreso tra Orte e Magliano Sabina, verso Roma.