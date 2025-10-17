A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MAGLIANO SABINA E AREA DI PARCHEGGIO SABINA EST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MAGLIANO SABINA E AREA DI PARCHEGGIO SABINA EST
Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Magliano Sabina, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Orte, al km 491+300;
-sarà chiusa l’area di parcheggio “Sabina est”, situata nel tratto compreso tra Magliano Sabina e Orte, verso Firenze.