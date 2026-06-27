A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MAGLIANO SABINA E AREA DI PARCHEGGIO SABINA EST

Roma, 27 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Magliano Sabina, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Orte;

-dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiusa la stazione di Magliano Sabina, in entrata verso Firenze.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Orte;

-sarà chiusa l’area di parcheggio “Sabina est”, situata nel tratto compreso tra Magliano Sabina e Orte, verso Firenze, nei seguenti giorni e orari:

dalle 18:00 di martedì 30 alle 6:00 di mercoledì 1 luglio;

dalle 18:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 luglio;

dalle 18:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 luglio.