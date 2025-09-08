A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI LODI
Roma, 8 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Lodi, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 settembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna;
-dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano;
-dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 settembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna, ed in uscita per chi proviene da Milano;
-dalle 21:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 settembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura dell’entrata:
verso Bologna: Casalpusterlengo;
verso Milano: Vizzolo Predabissi, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano;
per la chiusura dell’uscita per chi proviene da Milano: Melegnano.