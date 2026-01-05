A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI LODI
Roma, 5 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Lodi, come di seguito indicato:
-dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 gennaio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Melegnano;
-dalle 21:00 di venerdì 9 alle 5:00 di sabato 10 gennaio, sarà chiusa in entrata per entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Melegnano;
verso Bologna: Casalpusterlengo.