A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI LODI E IMMISSIONE A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI LODI E IMMISSIONE A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Milano: Melegnano, sulla stessa A1;
in entrata verso Bologna: Casalpusterlengo, sulla stessa A1;
in entrata verso la A58 TEEM: Vizzolo Predabissi, sulla A58;
-dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate/TEEM), per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Lodi, percorrere la SP235 verso Lodi e la SS9 via Emilia, in direzione Milano ed entrare in A58 alla stazione di Vizzolo Predabissi.
In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Milano, uscire a Binasco e rientrare dallo stesso svincolo verso Bologna, per poi immettersi in A58;
-dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata e in uscita, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa, utilizzare Melegnano o Casalpusterlengo sulla stessa A1 o Vizzolo Predabissi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.