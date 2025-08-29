A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI LODI E AREA DI SERVIZIO SAN ZENONE OVEST

Roma, 29 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 1 e martedì 2 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Melegnano;

verso Bologna: Casalpusterlengo;

-dalle 20:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 settembre, sarà chiusa l’area di servizio “San Zenone ovest”, situata nel tratto compreso tra Milano sud e Lodi, verso Bologna.