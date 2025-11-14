A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI INCISA REGGELLO

Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione del margine della piattaforma autostradale, lavori di manutenzione delle essenze arboree e di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 17 e martedì 18 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Firenze sud;

in uscita per chi proviene da Roma: Valdarno;

-nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Firenze.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud.