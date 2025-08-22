A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO
Roma, 22 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 agostol, sarà chiusa in entrata verso Firenze.
In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A24 Roma-Teramo alla stazione di Tivoli verso Roma, per poi immettersi in A1 in direzione di Firenze;
-dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 agosto, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Firenze, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A24 Roma-Teramo alla stazione di Tivoli verso Roma, per poi immettersi in A1 in direzione di Firenze;
in uscita per chi proviene da Napoli, immettersi sulla A24 Roma-Teramo verso Teramo e uscire alla stazione di Tivoli, al km 12+600.