A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO
Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 marzo, sarà chiusa in entrata verso Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare verso Roma alla stazione di Tivoli, sulla A24 Roma-Teramo e immettersi poi sulla A1, in direzione Napoli;
-dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 aprile, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa, immettersi sulla A24 Roma-Teramo verso Teramo e uscire alla stazione di Tivoli.