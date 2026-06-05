A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FROSINONE

Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sarà chiusa la stazione di Frosinone, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 giugno, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Napoli;

-dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiusa in entrata verso Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ceprano.