A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FROSINONE
Roma, 19 gennaio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Frosinone, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 gennaio, sarà chiusa in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Napoli: Ceprano;
in uscita per chi proviene da Roma: Ferentino;
-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 gennaio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ferentino.