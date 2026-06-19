A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FROSINONE

Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia di svincolo e barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Frosinone, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 giugno, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Ferentino;

in uscita per chi proviene da Napoli: Ceprano;

-dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ferentino.