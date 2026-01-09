A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI E AREE DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA OVEST E VILLA COSTANZA EST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI E AREE DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA OVEST E VILLA COSTANZA EST
Roma, 9 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 12 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 13 GENNAIO
-sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Firenze Impruneta;
in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze nord;
-sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza ovest”, in direzione di Roma.
In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna.
Chi invece si trova all’interno dell’area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord, al km 279+900 e rientrare dalla stessa stazione verso Roma.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 16 ALLE 6:00 DI SABATO 17 GENNAIO
-sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Firenze nord;
in uscita per chi proviene da Roma: Firenze Impruneta;
-sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza est”, in direzione Bologna.
In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze nord, al km 279+900 della A1 e rientrare dalla stessa stazione verso Roma.
Chi invece si trova all’interno dell’area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Roma, uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna.