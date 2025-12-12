A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI E AREE DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA EST E VINGONE EST
Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Firenze nord;
in uscita per chi proviene da Roma: Firenze Impruneta;
-sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza est”, situata nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna.
In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze nord, al km 279+900 della A1 e rientrare dalla stessa stazione verso Roma.
Chi invece si trova all’interno dell’area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Roma, uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna.
Inoltre, si precisa che, dalle 18:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiusa l’area di parcheggio “Vingone est”, situata nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna.