A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI E AREE DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA EST E VINGONE EST

Roma, 5 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 8 e martedì 9 settembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata, verso Bologna e in uscita, per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Firenze nord;

in uscita per chi proviene da Roma: Firenze Impruneta.

Inoltre, sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza est”, situata nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna.

In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze nord, al km 279+900 della A1 e rientrare dalla stessa stazione verso Roma.

Chi invece si trova all’interno dell’area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Roma, uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna.

Sarà chiusa l’area di parcheggio “Vingone est”, situata nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna, a partire dalle 18:00 di lunedì 8 fino alle 6:00 di martedì 9 settembre e dalle 18:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 settembre.